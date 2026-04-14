¿Es válido tener relaciones con el ex? Esto dice la sexóloga Paola Aja

Muchas personas tienen encuentros íntimos con un ex ‘por los viejos tiempos’, pero... ¿es recomendable tener relaciones con el ex sólo por placer? ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas? La sexóloga Paola Aja compartió interesantes puntos de vista para cuidar nuestro bienestar emocional.