¡Los exnovios se reencontraron! Así brillaron Cazzu y Bad Bunny en Argentina

Cazzu fue invitada sorpresa de Bad Bunny en uno de los conciertos que ofreció en Argentina. Como era de esperarse, la aparición de la cantante encendió el Estadio Monumental de River Plate pues este reencuentro sucedió en pleno Día de San Valentín, por lo que las redes sociales reaccionaron y revivieron el romance fugaz de Julieta y Benito. ¿Será que reviven las cenizas? ¡Aquí las imágenes!