inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Así fue la celebración de 17 años en escena de Mentiras!

El musical Mentiras celebró 17 años de éxito con un padrino de lujo: Manuel Mijares; Imanol Landeta habló de su regreso a los escenarios y reflexionó sobre su pasado. ¡No pierdas detalle!

Videos,
Venga La Alegría

El musical Mentiras celebró 17 años de éxito con un padrino de lujo: Manuel Mijares. Por su parte, Imanol Landeta habló de su regreso a los escenarios y reflexionó sobre su pasado. ¡No pierdas detalle de todo lo que se vivió en la celebración de Mentiras!

Videos