¡Así fue la celebración de 17 años en escena de Mentiras!
El musical Mentiras celebró 17 años de éxito con un padrino de lujo: Manuel Mijares; Imanol Landeta habló de su regreso a los escenarios y reflexionó sobre su pasado. ¡No pierdas detalle!
