¡Así vivió el enfrentamiento por La Villa! Revive lo más destacado del Exatlón del 13 de abril 2026!
Leo y Evelyn ganaron los autos y los escarlatas quieren dejar La Barraca. Revive lo que sucedió en el enfrentamiento por La Villa en lo mejor del Exatlón.
Leo y Evelyn ganaron los autos, lo celebraron en La Villa y la atleta celeste se siente iluminada, mientras los escarlatas confiesan que les urge dejar La Barraca. Revive todo lo que sucedió en el enfrentamiento por La Villa en lo más destacado del Exatlón del 13 de abril 2026.