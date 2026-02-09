¡Lo que desató el accidente entre Evelyn y Mati y el adiós a Emilio! Revive lo mejor del Exatlón
Mati se sincera con los escarlatas y ofrece disculpas por haber perdido contra Natali, lo que desató el accidente entre Evelyn y ‘Terminator’ y el trepidante desenlace que dejó fuera a Emilio. ¡Revive lo mejor del Exatlón del 8 de febrero 2026!