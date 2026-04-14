¿Quién lo dijo primero? ¡Flor Rubio y Ricardo Casares encienden la polémica en el Sin Palabras!
El Pueblo tendría que hacer un gran esfuerzo por emparejar los cartones. ¡Ojo a la polémica entre Ricardo Casares y Flor Rubio en el Sin Palabras!
Tras caer en el primer episodio de la semana, El Pueblo tendría que hacer un gran esfuerzo por emparejar los cartones, pero El Favorito no es rival sencillo. ¡Ojo a la polémica entre Ricardo Casares y Flor Rubio! Revive el Sin Palabras completo del 14 de abril 2026.