¡Deja atrás lo que ya no quieres y recibe el invierno con este poderoso ritual!

¡Deja ir todo lo que no quieres y decreta lo que quieres atraer! El próximo 21 de diciembre dará inicio el invierno y por ello, nuestro coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un ritual para recibir la estación de la mano del arcángel Zadquiel. ¡Toma nota!