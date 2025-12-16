inklusion logo Sitio accesible
¡Deja atrás lo que ya no quieres y recibe el invierno con este poderoso ritual!

El 21 de diciembre dará inicio el invierno y por ello, nuestro coach de vida nos comparte un ritual para recibir la estación de la mano del arcángel Zadquiel.

¡Deja ir todo lo que no quieres y decreta lo que quieres atraer! El próximo 21 de diciembre dará inicio el invierno y por ello, nuestro coach de vida, José Luis Álvarez, nos comparte un ritual para recibir la estación de la mano del arcángel Zadquiel. ¡Toma nota!

