¡Gracias por todo, Tío Pepe! La conmovedora reacción de El Mayoral con el desayuno sorpresa que le hicieron en La Granja VIP
La Bea y Kim tuvieron la idea de preparar un desayuno sorpresa entre todos los granjeros para el Tío Pepe, como agradecimiento. Mira el tierno momento.
En la semana final de La Granja VIP, los granjeros prepararon un desayuno de agradecimiento al Tío Pepe por acompañarlos en los últimos dos meses y apoyarlos en todo su aprendizaje. Todos se sentaron juntos a platicar con El Mayoral.