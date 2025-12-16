inklusion logo Sitio accesible
“Un padre no tiene que estar siempre”, Silverio Rocchi habla de las acusaciones de padre ausente

Luego de ser señalado como presunto deudor alimenticio y padre ausente, Silverio Rocchi da la cara y habla de cómo ha marcado su vida esta acusación.

Luego de ser señalado como presunto deudor alimenticio y padre ausente, Silverio Rocchi da la cara y habla de cómo ha marcado su vida esta acusación. Entre otras cosas, aseguró que las acusaciones no lo definen y que estará con sus hijos en estas fiestas decembrinas. ¿Habrá reconciliación con Cristián de la Fuente? Así contestó el actor.

