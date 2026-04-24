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La importancia de acudir al odontólogo durante el embarazo y las consecuencias de pasarlo desapercibido

El día de hoy nos acompañaron dos expertos en salud, quienes respondieron nuestras dudas sobre los mitos y realidades de asistir al dentista si estás embarazada.

Javier Hernández odontólogo y Abraham Martínez ginecólogo, nos informaron sobre los padecimientos dentales que pueden existir durante el embarazo y por qué se dan, además de que nos mencionan la importancia de atender las enfermedades a tiempo.

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