La importancia de acudir al odontólogo durante el embarazo y las consecuencias de pasarlo desapercibido
El día de hoy nos acompañaron dos expertos en salud, quienes respondieron nuestras dudas sobre los mitos y realidades de asistir al dentista si estás embarazada.
Javier Hernández odontólogo y Abraham Martínez ginecólogo, nos informaron sobre los padecimientos dentales que pueden existir durante el embarazo y por qué se dan, además de que nos mencionan la importancia de atender las enfermedades a tiempo.