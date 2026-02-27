"¡Hemos sido defraudadas!”, Sandra Echeverría denuncia fraude millonario
La actriz Sandra Echeverría denunció en sus redes sociales que fue víctima de un fraude millonario que habría afectado su patrimonio. Dio a conocer que depositó sus recursos económicos en una empresa y expuso el nombre del líder que habría estado involucrado en la gran estafa. ¡Así lo explicó Sandra Echeverría!