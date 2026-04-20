Nazareth “N”, quien estafó a Sandra Echeverría ya fue DETENIDA y así reaccionó la actriz
Sandra Echeverría rompió el silencio tras enterarse de que Nazareth “N” fue detenida y reconoció el trabajo de las autoridades.
Después de que Sandra Echeverría levantara la voz y revelar que perdió parte de su patrimonio por una estafa de tipo piramidal, varias personas confesaron que les sucedió lo mismo, por lo que emprendieron acciones legales, las cuales han llevado a que Nazareth “N”, fuera detenida por posible estafa.