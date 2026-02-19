"¡Todos pueden tener sus opiniones!”, Sara Ángel, hija de Gustavo Ángel y Priscila, niega ser ‘nepo baby’

Sara Ángel, hija de Priscila y Gustavo Ángel, es consciente del éxito y reconocimiento de sus padres en la industria musical. Sin embargo, deja claro que no se considera una ‘nepo baby’. Sara Ángel heredó el gusto por la composición como su famoso padre, con quien escribió un tiente al estilo de Los Temerarios. ¡No pierdas detalle!