“No vamos a arriesgar la vida de nuestra hija”, Sara Corrales se prepara para la llegada de su primera hija

Sara Corrales se encuentra en la recta final de su primer embarazo, una etapa que está viviendo en plenitud; por el momento, la actriz hizo una pausa en su carrera mientras espera la llegada de su bebé. Entre otras cosas, la actriz colombiana reveló que desea que su hija nazca en México, por parto natural. ¿Le gustaría tener el parto en casa? Esto contestó, en exclusiva, Sara Corrales.