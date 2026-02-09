Maribel Guardia comparte un sensible mensaje sobre su hijo, Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa

A dos años y diez meses de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia le dedicó un mensaje lejos del escándalo que ha rodeado a la familia. En el mismo mensaje, la consagrada actriz mencionó varios momentos difíciles que sufrió su hijo y aseguró que en su nieto, mantiene vivo el recuerdo de su hijo. ¡Ojo al mensaje sobre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa!