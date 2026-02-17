¡Prepárate! Así será el simulacro del 18 de febrero en la CDMX y EdoMex
La actualización del caso de Gabriela ‘N’, quien presuntamente atropelló y arrastró al motociclista en Iztapalapa; y los detalles rumbo al simulacro que sucederá el 18 de febrero a las 11 de la mañana. Así lo explica Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.