¡Prepárate! Así será el simulacro del 18 de febrero en la CDMX y EdoMex

La actualización del caso de Gabriela ‘N’, quien presuntamente atropelló al motociclista en Iztapalapa y lo del simulacro del 18 de febrero. Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.

Venga La Alegría

Videos