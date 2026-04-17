¿Incursionará en la música? Sergio Mayer Mori habla del ‘talento oculto’ de su mamá Bárbara
Bárbara Mori no sólo domina el mundo de la actuación; Sergio Mayer Mori compartió cómo descubrió el nuevo talento, hasta el momento oculto, de su talentosa madre.
Bárbara Mori no sólo domina el mundo de la actuación; Sergio Mayer Mori compartió cómo descubrió el nuevo talento, hasta el momento oculto, de su talentosa madre. ¿Será Bárbara Mori sorprenda con lanzamiento musical? Checa lo que reveló Sergio Mayer Mori.