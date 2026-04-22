Con Peras y Manzanas: revelan detalles sobre el tirador de Teotihuacán. ¿Qué pasará con la zona arqueológica?
Sergio Sepúlveda nos explica las actualizaciones del caso del ataque armado que ocurrió en la Zona Arqueológica de Teotihuacán el lunes 20 de abril.
En Con Peras y Manzanas, Sergio Sepúlveda desglosa una noticia de actualidad. Este miércoles 22 de abril, nos da las últimas actualizaciones sobre el ataque armado que ocurrió en Teotihuacán; han revelado detalles sobre el tirador y sobre la reapertura de la zona arqueológica.