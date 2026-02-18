¡Con Peras y Manzanas! Sergio Sepúlveda explica el grave estado de salud de Jeremy y todo sobre la contingencia ambiental

Sergio Sepúlveda explica Con Peras y Manzanas el grave estado de salud de Jeremy, el joven apuñalado afuera de una secundaria. Por otro lado, se levanta la contingencia ambiental, pero... ¿cuáles son las zonas con mala calidad de aire? ¿qué precauciones tomar ante una contingencia ambiental? ¡Infórmate!