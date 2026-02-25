"¡No podemos encerrarnos!”, Sergio Sepúlveda analiza, Con Peras y Manzanas, lo que dejó el abatimiento de ‘El Mencho’
Sergio Sepúlveda explicó, Con Peras y Manzanas, las reacciones sobre abatimiento de ‘El Mencho’, un hecho que sacudió a México y nos ha llevado a distintas reflexiones.
Miedo y expectativa... ¿qué sigue? Sergio Sepúlveda explicó, Con Peras y Manzanas, las reacciones sobre abatimiento de ‘El Mencho’, un hecho que sacudió a México y nos ha llevado a distintas reflexiones sobre quiénes somos como sociedad. ¡No pierdas detalle!