inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Me puso en un lugar que yo no habría logrado sola”, Sheyla confiesa, entre lágrimas, quién la sostuvo en su peor momento

Entre lágrimas, Sheyla habló de su reciente divorcio; reveló quién la sostuvo en su peor momento y confesó lo que realmente desgastó su matrimonio.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Sheyla demostró que hasta las mujeres más fuertes también se quiebran. Y es que, entre lágrimas habló de su reciente divorcio, reveló quién la sostuvo en su peor momento y confesó lo que realmente desgastó su matrimonio. ¿Sheyla ya le cerró las puertas al matrimonio? Así contestó la cantante.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×