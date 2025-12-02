“Me puso en un lugar que yo no habría logrado sola”, Sheyla confiesa, entre lágrimas, quién la sostuvo en su peor momento
Entre lágrimas, Sheyla habló de su reciente divorcio; reveló quién la sostuvo en su peor momento y confesó lo que realmente desgastó su matrimonio.
TV Azteca
Sheyla demostró que hasta las mujeres más fuertes también se quiebran. Y es que, entre lágrimas habló de su reciente divorcio, reveló quién la sostuvo en su peor momento y confesó lo que realmente desgastó su matrimonio. ¿Sheyla ya le cerró las puertas al matrimonio? Así contestó la cantante.
Galerías y Notas Azteca UNO