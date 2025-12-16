Alfredo Adame LLORA al dedicar unas palabras para el Tío Pepe. “Me da sentimiento”
Alfredo Adame aplaudió la destreza, conocimiento y experiencia que el Tío Pepe ha demostrado en La Granja VIP desde que comenzó el reality show.
Durante el desayuno sorpresa para el Tío Pepe por todo su esfuerzo dentro de La Granja VIP, Alfredo Adame no pudo contener las lágrimas por la calidad humana que El Mayoral ha demostrado. Dijo que lo conoce desde hace más de 25 años y “sin ti esto no hubiera sido lo mismo”.