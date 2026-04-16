Sin Filtro: Emilio Aguilar se enfrenta contra los medios y los señala de atacarlo

En Venga la Alegría fin de semana, los conductores y panelistas hablan en Sin Filtro sobre las actitudes que tuvo Emilio Aguilar en el aeropuerto donde tuvo algunos enfretamientos con la prensa, sin embargo, más tarde salió a aclarar en redes sociales que los medios fueron quines lo comenzaron a agredir y que todo lo que se muestra tuvo una razón, además, que él se debe al público y no a la prensa.