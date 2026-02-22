inklusion logo Sitio accesible
Sin Filtro: Famosos se unen para hablar de los therians

Los panelistas de Venga la Alegría fin de semana se unen para hablar del tema en tendencia sobre los “therians”.

Venga La Alegría

En el foro de Venga la Alegría fin de semana analizan el nuevo movimiento de los therians quienes son esas personas que se identifican como animales, principalmente, hablan de las opiniones que han hecho celebridades del espectáculo sobre este tema. Asimismo, debaten sobre las declaraciones de La Tigresa del Oriente quien dice ser la “primer therian”.

