Sin Filtro: Hija de Carmen Salinas prepara demanda contra Saskia Niño de Rivera
Luego de que en el podcast de la influencer se mencionaran cosas que señalaran a Carmen Salinas de realizar cosas indebidas, la hija de la actriz ha decidio tomar cartas en el asunto.
Tras las declaraciones que se realizaron en el podcast de la influencer Saskia Niño de Rivera donde un reo identificado como Beto señalara a la actriz Carmen Salinas de realizar cosas idebidas, hoy la hija de la actriz, María Eugenia, ha decidio preparar una demanda contra Saskia por las declaraciones que manchan el nombre de su mamá.