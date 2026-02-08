Sin Filtro: Imelda Tuñón rompe el silencio al declarar las diferencias que vivió con Julián Figueroa
Crece la polémica en la familia de Maribel Guardia tras las declaraciones de Imelda Tuñón, quien señaló vivir violencia a lado de Julián.
En Sin Filtro nuestros invitados y conductores ponen sobre la mesa el tema de Imelda Tuñón exnuera de Maribel Guardia y las diferencias que tuvo con su pareja Julián Figueroa, además de hablar sobre el error que cometió recientemente de exponer a su hijo en las redes sociales.