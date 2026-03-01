Sin Filtro: Nueva pelea entre Christian Nodal y Cazzu por la canción “Rosita”

La tensión entre Christain Nodal y Cazzu se intensificó en los últimos días debido a la polémica generada por la canción “Rosita”, una colaboración de Rauw Alejandro con Jhayco y Tainy en el tema se logra escuchar la frase “Yo me voy y me caso a lo Christian Nodal” y aunque parezca que son simples letras la intérprete argentina las tomó de otra manera lo cual hizo que se desatará la polémica entre los cantantes y se viera involucrada la hija que tiene en común.