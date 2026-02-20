¡Polémica tempranera y pastel cumpleañero en la Final de viernes del Sin Palabras!
¡Feliz cumpleaños, Kike Mayagoitia! Después una polémica tempranera por un beneficio en juego, el Favorito y el Pueblo lo dejaron todo en el Sin Palabras para llevar una importante victoria a sus vitrinas. ¿Quién para quedarse con la semana? ¡Revive el juego completo!