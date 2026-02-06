¡Sergio Sepúlveda se molesta tras una incómoda polémica en el Sin Palabras!
La Final de viernes se vivió al límite con una polémica derivada del Momento Radioactivo. Todo comenzó con una fuerte protesta de Ricardo Casares y Sergio Sepúlveda tomó ‘el toro por los cuernos’ para aclarar la situación no sin antes expresar su molestia. ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!