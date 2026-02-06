"¡Tenían una relación tóxica!”, Sobrina de Maribel Guardia confirma las versiones de Marco Chacón

En exclusiva, Maribel García defiende a su fallecido primo Julián Figueroa de los señalamientos que Imelda Tuñón hizo en su contra asegurando que era violentada por él. Además, la sobrina de Maribel Guardia confirmó lo dicho por Marco Chacón y aseguró que Julián ya no quería estar con Imelda Tuñón.