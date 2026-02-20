¡Atención ochenteros! Tatiana prepara un show ‘retro-pop’ celebrando su trayectoria

¿Listos para disfrazarse de los ‘ochentas’? Tatiana nos visitó para contarnos, Sin Tanto Rollo, sobre sus 42 años de carrera artística y el gran festejo retro-pop que está preparando. ¿Por qué Tatiana dejó de cantar para los niños y volvió al pop? ¡No pierdas detalle de todo lo que platicó con Pedro Prieto!