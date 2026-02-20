¡Atención ochenteros! Tatiana prepara un show ‘retro-pop’ celebrando su trayectoria
Tatiana nos contó Sin Tanto Rollo los detalles del show que está preparando para celebrar 42 años de trayectoria. ¿Por qué dejó de cantar para los niños? ¡Entérate!
¿Listos para disfrazarse de los ‘ochentas’? Tatiana nos visitó para contarnos, Sin Tanto Rollo, sobre sus 42 años de carrera artística y el gran festejo retro-pop que está preparando. ¿Por qué Tatiana dejó de cantar para los niños y volvió al pop? ¡No pierdas detalle de todo lo que platicó con Pedro Prieto!