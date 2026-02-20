¡Ana Bárbara, Lucero y más! Tatiana ventila colaboraciones en puerta

Ahora que Verónica Castro atravesó un complicado episodio de salud, Tatiana, comadre de la conductora, compartió con la prensa si aún mantiene contacto con ella. Por otro lado, con la moda los duetos musicales, la cantante regiomontana compartió con quiénes planea colaboraciones ahora que ha retomado el pop. ¡Checa todo lo que nos contó!