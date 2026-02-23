El Tenorio Cómico rinde homenaje a Daniel Bisogno en su aniversario luctuoso

Durante la función del viernes del Tenorio Cómico, el elenco de la puesta en escena hizo una pausa para recordar a su compañero Daniel Bisogno a un año de su fallecimiento. Así fue como Freddy y Germán Ortega, pronunciaron emotivas palabras. Por su parte, Ninel Conde, Pierre Angelo, Ariel Miramontes y María Elena Saldaña, también recordaron al fallecido actor y conductor.