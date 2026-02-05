inklusion logo Sitio accesible
"¡Hay gente allá afuera que no nos quiere!”, Teo estalla contra sus detractores y explica el incendio de la camioneta

Luego de que surgieran señalamientos en redes sociales relacionados con una supuesta baja venta de boletos, Teo explicó, en exclusiva, los detalles del incendio de la camioneta.

Venga La Alegría

César Doroteo, mejor conocido como Teo, negó tajantemente haber provocado el incendio de la camioneta en la que viajaba el fin de semana en un autopista de Mexicali, luego de que surgieran señalamientos en redes sociales relacionados con una supuesta baja venta de boletos. Así explicó, en exclusiva, los detalles de lo ocurrido aquel día.

