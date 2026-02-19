inklusion logo Sitio accesible
¡La más divertida y relajada! Thalía cautiva a sus fans previo a la entrega de premios que conducirá

Thalía compartió en sus redes sociales parte de la preparación que lleva para conducir unos importantes premios en Miami: cómo se maquilla, su look y mucho más.

Thalía compartió en sus redes sociales parte de la preparación que lleva para conducir unos importantes premios en Miami. Entre otras cosas, mostró cómo se maquilla en el auto, cómo conserva el look juvenil y parte de sus ensayos junto al elenco con el que compartirá la entrega de premios.

