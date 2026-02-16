¿Tienes entre 40 y 50 años? ¿Sientes dolor al tener relaciones? La ginecóloga Dra. Julie Salomón explica causas y tratamientos
¿Sabías que entre los 40 y 50 años, el cuerpo de las mujeres cambia? Uno de los cambios relacionados con la edad es el dolor que se puede sentir al tener relaciones sexuales. La Dra. Julie Salomón explicó las causas y los tratamientos para volver a disfrutar sin miedo.