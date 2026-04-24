Laura Pausini ENFURECE al ver que sus fanáticos NO se saben sus canciones; esto y los últimos escándalos de los famosos
Los famosos no siempre tienen el control de todo, por ello, muchas veces estallan y a veces se van en contra de los fans.
El esta emisión de “Tocho Morocho” hablamos sobre las últimas polémicas que han vivido los famosos, desde lo que pasó con Natalia Jiménez al usar una ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera, el caso de Gael García con un fanático y Laura Pausini detuvo su concierto al ver que los asistentes no coreaban sus canciones.