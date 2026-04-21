Con peras y manzanas: Todo lo que debes saber sobre Teotihuacán y el ataque armado que se vivió el 20 de abril
El día de ayer te informamos en Venga La Alegría sobre lo sucedido en la zona arqueológica de Teotihuacán, aquí tenemos los detalles.
Lamentablemente, el día de ayer 10 de abril se vivieron momentos de terror en la zona arqueológica de Teotihuacán donde un hombre tomó a rehenes en una pirámide, desatando pánico entre los turistas. Desafortunadamente hubo lesionados y personas que perdieron la vida.