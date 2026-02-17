¿Crisis de identidad y pertenencia? Todo lo que debes saber de los therian o therians

¿Cuáles son los focos rojos? En las últimas semanas, el tema de ‘los therian’ o ‘los therians’ ha causado revuelo en distintos medios de comunicación. Esta mañana nos acompañó la psiquiatra y paidopsiquiatra Eva Alicia García Armendáriz, quien explicó todo sobre este fenómeno: conductas, inquietudes, necesidades y más.