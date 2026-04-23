Transformación total: Lucía y su cambio de look, desde la dentadura y cabello hasta la piel
Para el Escuadrón de la Belleza, nuestra misión es ayudar a que las mujeres se sientan hermosas y sobre todo que se amen. ¡Mira esta espectacular transformación de Lucía!
El escuadrón de la belleza puso manos a la obra para hacerle una transformación completa a nuestra querida Lucía, quien recibió tratamientos dentales, en la piel y por supuesto, se trabajó en su cabello para darle una nueva imagen a su cabellera.