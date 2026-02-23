¡Última hora! Livia Brito se presentaría esta mañana en el Reclusorio Varonil Sur

inklusion logo Sitio accesible
Livia Brito tendría que comparecer en calidad de imputada esta mañana en los juzgados del Reclusorio Varonil Sur, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en declaraciones. Todos los detalles en la cobertura especial.

