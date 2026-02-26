inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Así fue el último adiós a Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia

Ayer por la tarde, en el puerto de Veracruz, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Héctor Zamorano. ¿Falleció por una depresión? Esto reveló su hermano.

Videos,
Venga La Alegría

Ayer por la tarde, en el puerto de Veracruz, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Héctor Zamorano. Entre otras muestras de afecto, destacó una corona enviada por sus compañeros de la primera generación de La Academia. ¿Falleció por una depresión? Esto reveló su hermano sobre las causas del deceso.

Videos