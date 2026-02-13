¡Vadhir Derbez explotó contra los que criticaron a su hermana Aitana y les envió un contundente mensaje!

Vadhir Derbez pone un alto contra los malos comentarios hacia su hermana menor Aitana y, para los que sugieren que ‘mejor no se exponga a una menor’, envió un contundente mensaje. Aunque Eugenio Derbez reveló que han considerado mantener a Aitana lejos del medio del espectáculo, Vadhir se pronunció sobre el talento nato de Aitana y compartió su postura al respecto.