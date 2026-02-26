¡Así celebró Vanessa Bauche ganar los procesos legales contra Pascacio López!
Vanessa Bauche compartió en sus redes sociales que los procesos que emprendió contra Pascacio López, finalizaron a su favor. Esto fue lo que explicó la actriz.
Vanessa Bauche compartió en sus redes sociales que los procesos que emprendió contra Pascacio López, finalizaron a su favor. Así expuso en sus redes sociales las sentencias que se le dictaron al actor. ¿Por qué inició las acciones legales contra Pascacio López? Esto fue lo que reveló Vanessa Bauche.