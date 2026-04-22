Venga La Alegría | Programa 22 de abril 2026 Parte 1 | Recetas fáciles, consejos de salud y lo mejor de los espectáculos
Tenemos exclusivas con José Manuel Figueroa, Maribel Guardia y Niurka, además de una deliciosa receta económica y una espectacular pasarela de moda mexicana.
Disfruta el programa completo de Venga La Alegría este 22 de abril de 2026. En la primera parte del programa tenemos lo mejor de los espectáculos, consejos para disminuir el dolor de ciática, reportajes y una pasarela de moda hecha en México.