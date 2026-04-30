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Venga La Alegría | Programa 30 de abril 2026 Parte 1 | Celebramos el Día del Niño, juegos, kermes, manualidades y espectáculos

Iniciamos la celebración del Día del Niño y los conductores de Venga La Alegría se disfrazaron de personajes de cuentos de hadas, superhéroes y más... ¡Vive toda la diversión de este día!

Las últimas noticias del espectáculo: Desde el zafarrancho que se hizo en la visita de Kenia Os en una tienda de la Ciudad de México hasta la reaparición pública de Christian Nodal y Ángela en Hermosillo. En Zona de Espectáculos se informó sobre el divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. ¡Consentimos a los niños! Receta para deleitarnos con unos deliciosos hot cakes de león y un dulcero auténtico.

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