Ventaneando celebra 30 años de historia y periodismo de espectáculos

En el marco de su 30 aniversario, Ventaneando llegó al foro de Venga la Alegría fin de semana con la presencia de Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda, Linet Puente, Jimena Pérez “Choco” y Pedro Sola, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre la historia del programa que marcó un antes y un después en el periodismo de espectáculos en México. Durante la charla, los conductores hablaron de su forma de trabajo, la evolución del formato y los retos que han enfrentado a lo largo de tres décadas al aire.