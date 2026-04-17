¿Cuál fue la verdadera razón por la que internaron al vocalista de Reik? El cantante rompe el silencio en exclusiva
A inicios de marzo, Jesús Navarro de Reik encendió las alarmas al publicar fotografías desde la cama de un hospital. En exclusiva, el vocalista rompió el silencio.
A inicios de marzo, Jesús Navarro de Reik encendió las alarmas al publicar fotografías desde la cama de un hospital. En exclusiva, el vocalista rompió el silencio y compartió los motivos que lo llevaron a estar internado. ¿Cambió su forma de ver la vida? Esto compartió el vocalista de Reik.