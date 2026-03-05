Verónica del Castillo rompe el silencio sobre su hermana Kate y el famoso capo mexicano
Verónica del Castillo reveló por qué su hermana Kate no ha avanzado en la producción de la película que un importante capo mexicano le solicitó hace 10 años, antes de ser detenido.
