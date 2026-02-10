¡Doble bendición! Vicente Fernández Jr. celebra ser padre y abuelo a la vez

Este fin de semana nació Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, llegó este viernes 6 de febrero por medio de cesárea, pesó 2.6 kilos y midió 54 centímetros. En exclusiva para Venga La Alegría, Vicente Fernández Jr. afirmó que ser parte y abuelo a la vez, es una bendición; además, detalló cuál es el estado de salud de Mariana y reveló que está por estrenar un sencillo con una dedicatoria muy especial.